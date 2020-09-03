Son dakika... Meteoroloji duyurdu! Yağışlar geliyor

MGM'den yapılan açıklamada, 'Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde 8 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi gününden itibaren yağışla birlikte azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor' dedi.