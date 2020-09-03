03.09.2020 - 12:26 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Meteoroloji duyurdu! Yağışlar geliyor
Son dakika gelen habere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, artan sıcaklıklar sonrası cumartesi gününden yerini yağışa bırakacağını duyurdu.
MGM'den yapılan açıklamada, 'Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde 8 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi gününden itibaren yağışla birlikte azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor' dedi.
Dehşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.