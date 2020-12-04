Son Dakika: Meteoroloji il il verileri paylaştı! İşte hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı bulutlu 16

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı 17

Bursa: Parçalı bulutlu 18

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kemer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık 5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15