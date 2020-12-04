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04.12.2020 - 09:38 | | İHA

Son Dakika: Meteoroloji il il verileri paylaştı! İşte hava durumu tahminleri...

Son dakika haberine göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Son Dakika: Meteoroloji il il verileri paylaştı! İşte hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı bulutlu 16

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı 17

Bursa: Parçalı bulutlu 18

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kemer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık 5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

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