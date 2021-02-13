Son dakika! Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamasında göre kar yağışı tahminini değiştirdi. Cumartesi gecesi başlayıp, cuma akşamına kadar yağması beklenen kar, son gelen tahminlere göre çarşamba akşamı Marmara'yı terk edecek.
İstanbul'u vurup geçmesi beklenen kar yağışıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sibirya soğukları ülkenin kuzeyinden giriş yaptı. Tulpar kar fırtınası İstanbul'u esir alacak. Gelen son dakika bilgilerine göre; İstanbul'da yoğun kar yağışına sadece saatler kaldı.
İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı bu gece itibarı ile şehir genelinde etkisini gösterecek. MGM, yağışlar için saat verirken kar yağışının 6 gün süreceğini bildirmişti. Ama son gelen bilgilere göre bu tahmin değişti.
HARİTAYLA DUYURULDU
Meteoroloji tahmin haritasında da görüldüğü gibi dün yaptığı uyarılarda kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceğini, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk edeceğini duyurmuştu.
13 OCAK 2021 HARİTASI
YENİ TAHMİN: 14 OCAK 2021
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son geçen bilgilere göre ise, kar yağışı tahmini değişti. Pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışı perşembe günü ise Marmara Bölgesi'ni terk ediyor.