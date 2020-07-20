Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 36

İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 35

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42