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17.06.2020 - 09:41 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji saat verip açıkladı! Flaş hava durumu uyarısı

Son dakika haberi... Trakya Kesimi, İç Ege, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul'un batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteoroloji saat verip açıkladı! Flaş hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi, İç Ege, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul'un batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı bulutlu 26

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38

Son dakika... Meteoroloji saat verip açıkladı Flaş hava durumu uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen hava sıcaklığı; Bayburt, Giresun ve Rize’de 27, Trabzon’da 26, Artvin’de 29, Gümüşhane’de 30 derece olması öngörülüyor.

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