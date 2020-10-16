Son dakika... Meteoroloji saat verip uyardı! Dikkat kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu açık 26

İstanbul: Az bulutlu açık 25

İzmir: Parçalı az bulutlu 28

Adana: Parçalı az bulutlu 31

Bursa: Parçalı az bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu açık 28

Samsun: Parçalı az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu açık 31