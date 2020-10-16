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16.10.2020 - 09:06 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji saat verip uyardı! Dikkat kuvvetli olacak

Gelen bir son haberine göre, Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji saat verip uyardı! Dikkat kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu açık 26

İstanbul: Az bulutlu açık 25

İzmir: Parçalı az bulutlu 28

Adana: Parçalı az bulutlu 31

Bursa: Parçalı az bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu açık 28

Samsun: Parçalı az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu açık 31

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