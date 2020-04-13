Son dakika | Meteoroloji saat verip uyardı! Yarın akşam saatlerinden itibaren...

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yurdumuz halen yüksek basınç merkezinin etkisinde olup ülke genelinde havalar genellikle yağışsız ve açık az bulutlu olarak geçmektedir. Hava sıcaklıkları ise uzun yıllar ortalamaları civarında seyretmektedir. Yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre yurdumuzun yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya’da başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Beklenen bu sağanak yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul’un Avrupa yakasında kuvvetli olması tahmin ediliyor. 16 Nisan Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışlara neden olacak bu sistemin Cuma günü yurdumuzun terk etmesi bekleniyor.

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde, Perşembe günü ise kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede olmak üzere (6 ila 12 0C) azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, ancak Cuma gününden itibaren hafta sonunda tekrar yükselmesi bekleniyor. Rüzgarın bu hafta boyunca ülkemiz genelinde hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara bölgesinde yarın (14 Nisan Salı) güneybatı yönlerden (lodos), Çarşamba günü ise kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin edilmektedir.

Üç büyük ilimizde bu hafta beklenilen hava durumlarının ise;

Ankara’da bugün ve yarın yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü akşam ile Perşembe günü sabah saatleri arasında sağanak yağış geçişi olacağı ve hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalacağı tahmin edilmektedir. Cuma günü ve hafta sonu yağış beklenmiyor ve hava sıcaklıklarının tekrar yükselmesi öngörülmektedir.

İstanbul’da bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Avrupa yakasında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da Perşembe gününden itibaren ve hafta sonunda yağış beklenmiyor. Bu hafta başı 18-20 derece civarında seyredecek günün en yüksek hava sıcaklığının Çarşamba günü 8 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise sıcaklıkların tekrar yükselmesi bekleniyor. İstanbul’da rüzgarın yarın güneybatı yönünden (lodos), Çarşamba günü ise kuzeydoğu yönünden (poyraz) zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmektedir.

İzmir’de bugün ve yarın yağış beklenmiyor, Çarşamba günü ve Perşembe gününün ilk saatlerinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Perşembe günü biraz azalacağı ancak Cuma gününden itibaren tekrar yükselmesi bekleniyor."