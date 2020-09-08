08.09.2020 - 15:32 | | AA
Son dakika... Meteoroloji uyardı! 5 il için kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den gelen bir son dakika haberine göre, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de hava yağışlı olacak.
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktıSuç örgütü lideri Adnan Oktar'ın gizli geçitten kaçış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Oktar'ın gizli geçitten dışarı çıkmadan önce iki müridini göndererek polisin olup olmadığını kontrol ettirdiği görülüyor.