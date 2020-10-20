Son dakika... Meteoroloji uyardı! Bu iller için uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı bulutlu 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19