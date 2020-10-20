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20.10.2020 - 09:08 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji uyardı! Bu iller için uyarı yapıldı

Gelen bir son dakika haberine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji uyardı! Bu iller için uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan,  yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli  olunması gerekiyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı bulutlu 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlarVan Başkale ilçesi sınırlarında başlayıp Dicle Nehrine kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını da karşılıyor. Dağlardan sel sularının Zap Suyu'na taşıdığı odun parçaları, tehlikeleri göze alan vatandaşlar tarafından toplanıp, halatlar yardımıyla kıyıya taşınıyor ve bu odunlar kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor.
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