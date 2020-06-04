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04.06.2020 - 09:21 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat

Gelen bir son dakika haberine göre, Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeyinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 22

Diyarbakır:Az bulutlu 28

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