Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Arnavutköy'de yollar göle döndü

Arnavutköy'de 13.15'te başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı.

Sağanak yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı sürücüler suların içinde zorlukla ilerlerken, su nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyince sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı.

AKOM’DAN SON DAKİKA YAĞIŞ AÇIKLAMASI

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "AKOM'dan gelen son dakika açıklamasına göre bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

SAĞANAK SÜRECEK

Yağışların Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Perşembe günü itibarıyla da il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor." denildi.

Açıklamada, İstanbul’da hafta sonu etkili olan sağanak nedeniyle en fazla yağışın Arnavutköy (22 kg), Çatalca (18 kg), Eyüp (15 kg) ve Beykoz'da (15 kg) görülürken diğer bölgelerde 3 ila 10 kilogram arasında yağış düştüğü anlatıldı.