Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Edirne'de başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Tekirdağ ve Kırklareli ile birlikte kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü olarak etkisini göstermeye başladı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçların güçlükle ilerlediği güzergahlarda polis ekipleri, sürücüleri sık sık uyardı.

Öğleden sonra etkisini arttırması beklenen ve metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceğini açıklayan meteoroloji, vatandaşları, sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların İzmir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Aydın ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.