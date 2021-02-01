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01.02.2021 - 13:58 | | DHA/AA

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Edirne'de başladı

Gelen bir son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Bu sabah itibariyle sağanak etkisini göstermeye başladı. Öğleden sonra etkisini arttırması beklenen yağış konusunda vatandaşlar tedbirli olmaları yönünde uyarıldı. Öte yandan yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege ile Kütahya ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Edirne'de başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Tekirdağ ve Kırklareli ile birlikte kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü olarak etkisini göstermeye başladı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçların güçlükle ilerlediği güzergahlarda polis ekipleri, sürücüleri sık sık uyardı.

Öğleden sonra etkisini arttırması beklenen ve metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceğini açıklayan meteoroloji, vatandaşları, sel, su  baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.  Yağışların İzmir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Aydın ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı  ile yer yer sis tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ  oluşma tehlikesi bulunuyor.

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