Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış etkisini gösterdi

Anadolu Yakası'nda yağmur geçişleri yaşanıyor. Yağış özellikle Sultanbeyli, Sancaktepe, Şile ve Beykoz'da etkili oldu. Beykoz'da bazı vatandaşların otobüs duraklarına sığındığı görüldü. Yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan kimi vatandaşlar ise ceketlerini başlarına tutarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARIDA BULUNDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan mesajda, "Yağışların İstanbul ve Bursa çevreleriyle Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.