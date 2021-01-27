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27.01.2021 - 09:32 | | İHA/AA

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji İstanbul için kar uyarısında bulunmuştu. İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde karla karışık yağmur tahmin ediliyor.Öte yandan bu sabah itibariyle Silivri’nin köylerinde ve E-5 karayolu Büyükçekmece mevki'inde sulu kar yağışı başladı. Büyükçekmece şiddetli rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direğinin yan yatması tehlike oluşturdu.

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin Trakya kesiminde kar, İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde ve bölgenin doğusunda karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Yağışların, gece kar şeklinde olması öngörülüyor. Kar yağışının Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah yoğun olması bekleniyor.

Sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar ve rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Öte yandan Silivri'nin yüksek kesimlerinde sabahtan itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı İstanbulda kar yağışı başladı

 BÜYÜKÇEKMECE

E-5 karayolu Büyükçekmece mevki'inde sabah saatlerinde rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direği yan yattı. Yerinden kopmayan direk yol ve sürücüler için tehlike oluşturdu. Öte yandan havanın soğumasıyla yer yer yağmurla karışık kar yağışı da görüldü.

 

 

 

Büyükçekmece'de sulu kar yağışı başladı, aydınlatma direği yan yattıE-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direğinin yan yatması tehlike oluştururken havanın soğumasıyla sulu kar yağışı görüldü.
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