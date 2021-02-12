12.02.2021 - 21:14 | | AA
Son dakika: Meteoroloji'den 4 il için flaş uyarı geldi!
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için 14-20 Şubat arasında orta kuvvette ve kuvvetli zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat Pazar gününden itibaren Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için beklenen zirai don olayının 20 Şubat Cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaların istendi.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.