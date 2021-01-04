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04.01.2021 - 14:30 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Meteoroloji'den 5 ile sarı uyarı!

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

Son dakika... Meteoroloji'den 5 ile sarı uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın (05.01.2021 Salı) sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

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