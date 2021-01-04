04.01.2021 - 14:30 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Meteoroloji'den 5 ile sarı uyarı!
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın (05.01.2021 Salı) sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.
Son dakika... Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktıGelen son dakika haberine göre; 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin’i korkutmaya çalışıyor, Sekin ise o anlara gülerek karşılık veriyor.