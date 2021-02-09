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09.02.2021 - 15:18 | | AA

Son dakika! Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Gelen bir son dakika haberine göre; Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu ve Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Son dakika! Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 ilde bugünden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli, zaman zaman hamleli fırtına etkili olacak

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Açıklamada, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 havan atacakTürk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Ejder Yalçın 4x4'e yeni görev kabiliyeti kazandırdı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nurol Makina, 4x4 segmentinde yer alan zırhlı araçların, özgün tasarımı ve üretimini gerçekleştiriyor. Nurol Makinanın ürün ailesi Ejder Toma, Ejder Yalçın, Ejder Kunter, Ilgaz ve Yörük araçlarından oluşuyor.
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