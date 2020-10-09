09.10.2020 - 17:43 | | İHA
Son dakika... Meteoroloji'den Bursa ve Yalova için flaş uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa ve Yalova'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan uyarıda, "09.10.2020 Cuma saat 16.50- 18.30 saatleri arasında Yalova ve Bursa'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer verildi.
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