MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! Çok kuvvetli geliyor
ABONE OL
03.12.2020 - 09:47 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi, Muğla’nın kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16

Siirt'te şiddetli deprem! Deprem anında yaşananlar kameradaGelen bir son dakika haberine göre; AFAD Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden de ilk açıklama geldi. Deprem, Diyarbakır ve Batman gibi çevre illerde de hissedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 11 DEAŞ'lı teröristi yakalandı

Son dakika... 11 DEAŞ'lı teröristi yakalandı

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

Son dakika deprem haberleri 3 Aralık |AFAD - Kandili son depremler sorgula

Son dakika deprem haberleri 3 Aralık |AFAD - Kandili son depremler sorgula

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet