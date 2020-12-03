Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16