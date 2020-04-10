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10.04.2020 - 12:59 | | AA

Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den gelen bir son dakika haberine göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın sağanak bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın  Türkiye'nin doğu kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun  güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa, Ağrı, Muş ve Iğdır  çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yurdun diğer bölgelerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi  öngörülüyor.

 

 

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