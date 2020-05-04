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04.05.2020 - 10:41 | | Ä°HA

Son dakika... Meteoroloji'den flaÅŸ uyarÄ±! Türkiye'nin tamamÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re, Yurt genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri, Malatya ve ElazÄ±ÄŸ dÄ±ÅŸÄ±nda DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi geneli ile Giresun, Gaziantep, Kilis ve Siirt Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ä°stanbul, KÄ±rklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, DÃ¼zce ve Adana Ã§evreleri ile Osmaniye'nin batÄ±sÄ±nda yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji'den flaÅŸ uyarÄ±! Türkiye'nin tamamÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek. RÃ¼zgar, genellikle gÃ¼ney ve batÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklenen yerlerde yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyi ve doÄŸusunda ise akÅŸam saatlerine kadar gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: Ã‡ok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Ä°stanbul: Ã‡ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n akÅŸam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor) 15

Ä°zmir: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19

Adana: Ã‡ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor) 22

Antalya: Ã‡ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Samsun: Ã‡ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 23

Trabzon: Ã‡ok bulutlu 22

Erzurum: Ã‡ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

DiyarbakÄ±r: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 24

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Son dakika... Meteorolojiden flaÅŸ uyarÄ± TÃ¼rkiyenin tamamÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°zmir'deki çekirgelerin GüneydoÄŸu'dan geldiÄŸi açÄ±klamasÄ± tartÄ±ÅŸma yarattÄ±Ä°zmir'in Tire Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Halil Ä°biÅŸoÄŸlu'nun Akarca OvasÄ±'nÄ± istila eden çekirgeler ile ilgili, "Bu çekirgeler henüz yumurta aÅŸamasÄ±ndayken GüneydoÄŸu Bölgesi'nden gelen tarÄ±m iÅŸçileri ile birlikte ilçemize geldi" söylemi tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali Satar, çekirge yumurtalarÄ±nÄ±n insanlarla baÅŸka bir bölgeye taÅŸÄ±nÄ±p büyük ölçüde bir istila meydana getirmesinin bilimsel mantÄ±ÄŸa aykÄ±rÄ± bir durum olduÄŸunu söyledi.
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