Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek. RÃ¼zgar, genellikle gÃ¼ney ve batÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklenen yerlerde yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyi ve doÄŸusunda ise akÅŸam saatlerine kadar gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: Ã‡ok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Ä°stanbul: Ã‡ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n akÅŸam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor) 15

Ä°zmir: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19

Adana: Ã‡ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor) 22

Antalya: Ã‡ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Samsun: Ã‡ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 23

Trabzon: Ã‡ok bulutlu 22

Erzurum: Ã‡ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

DiyarbakÄ±r: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 24

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