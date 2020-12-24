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24.12.2020 - 14:38 |

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi geneli ve Kuzey Ege için uyarıda bulundu.

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı

MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Rüzgarın; yarın(Cuma) öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika... Meteorolojiden İstanbul için sarı uyarı

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