24.12.2020 - 14:38 |
Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi geneli ve Kuzey Ege için uyarıda bulundu.
MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Rüzgarın; yarın(Cuma) öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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