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11.05.2020 - 12:31 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! 6-10 derece...

Gelen son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış tahmin edilmiyor. Havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! 6-10 derece...

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ülke genelinde hava sıcaklıklarının bu hafta hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi beklendiği bildirildi. İstanbul’da da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmediği belirtildi. Havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve İstanbul’da da 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Otomobilin üzerine uzanarak yolculuk yaptıAdıyaman’da, seyir halinde olan bir otomobilin üzerine uzanarak yolculuk yapan kişinin görüntüleri akıllara durgunluk verdi.
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