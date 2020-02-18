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18.02.2020 - 08:43 | | İHA

Son dakika! Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı! İşte hava durumuna ilişkin son bilgiler

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkari hafif kar yağışı, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Son dakika! Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı! İşte hava durumuna ilişkin son bilgiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve kuzeydoğu, batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Az bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 11

Dev opersayon başladıİzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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