11.02.2021 - 20:49 | | AA
Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı!
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji'den kritik uyarı geldi. Orta Karadeniz’de, İnebolu-Ordu ile Sinop-Bafra arasında yarın öğleyin kuvvetli fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğlen saatlerinden itibaren İnebolu-Ordu arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat), Sinop-Bafra arasında 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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