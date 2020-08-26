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26.08.2020 - 09:16 | | İHA/AA

Son dakika... Meteoroloji’den Marmara bölgesi için flaş uyarı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul'un batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Öte yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteoroloji’den Marmara bölgesi için flaş uyarı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve  değerlendirmelere göre, bölgenin batısında yer yer çok bulutlu ve parçalı hava  bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimi  ile İstanbul'un batı ilçeleri (Çatalca ve Silivri) yerel olmak üzere sağanak ve  yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıklar  mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği  tahmin ediliyor.

Öte yandan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı bulutlu 30

Edirne : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve 

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

Son dakika... Meteoroloji’den Marmara bölgesi için flaş uyarı

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