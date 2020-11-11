Son dakika... Meteoroloji’den Marmara Denizi için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Az bulutlu 21

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20

MARMARA DENİZİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Açıklamada, "Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün (11.11.2020) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denilirken, oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamaların oluşması bekleniyor.