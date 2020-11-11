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11.11.2020 - 09:24 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji’den Marmara Denizi için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Sinop, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Öte yandan Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi.

Son dakika... Meteoroloji’den Marmara Denizi için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Az bulutlu 21

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20

MARMARA DENİZİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Açıklamada, "Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün (11.11.2020) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denilirken, oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamaların oluşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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