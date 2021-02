Son dakika... Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Radar son görüntü böyle yansıdı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra bölgenin doğusu, öğle saatlerinde ise batısında sağanak tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

EDİRNE'DE TURUNCU ALARM!

Edirne'de sağanak yağış ve karların erimesiyle nehirlerin debileri de artmaya devam ederken, sabah saatlerinde debisi 170 metreküp/saniyeye ulaşan ve ‘sarı’ alarm uyarısında bulunulan Ergene Nehri'nin debisinin Yenicegöre istasyonunda 247 metreküp/saniyeye yükselmesi üzerine, DSİ alarm seviyesini 'turuncu'ya çevirdi.

DSİ, debileri, Suakacağı istasyonunda bir günde 54 metreküp/saniyeden 107 metreküp/saniyeye çıkan Tunca Nehri ile İpsala'da 729 metreküp/saniyeden 1038 metreküp/saniyeye yükselen Meriç Nehri için 'sarı alarm' uyarısında bulundu.

EDİRNE-KIRKLARELİ YOLU KAPATILDI

Edirne'de gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına neden oldu. Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere ve Oğulpaşa köylerindeki dereler, yoğun yağışın ardından taştı. Taşkın suları nedeniyle Edirne - Kırklareli D-20 karayolu trafiğe kapandı. Polis ekipleri, yola güvenlik şeridi çekti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne - Havsa karayolunda yoğun yağış sebebiyle ulaşımın aksamaması ve trafiğin kontrollü olarak sağlanması için alınan tedbirleri yerinde inceledi. Vali Canalp, daha sonra Oğulpaşa deresinde de incelemelerde bulundu.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki Güney Çevre Yolu'nda ulaşım durdu, polis yolu trafiğe kapadı. Bölgede bulunan bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Vatandaşlar dükkandaki suyu tahliye etmek için çaba sarf etti. Merkeze bağlı bazı köylerde ise derelerin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı.

ENEZ-İPSALA KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Enez-İpsala ilçesi karayolu trafiğe kapatıldı. Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağış nedeniyle İpsala yönünden Enez'e giriş-çıkışı sağlayan yolun büyük bir bölümü sular altında kaldı. Yolun tekrar trafiğe açılması için bölgeye Enez Belediyesi ve karayollarına ait iş makineleri sevk edildi. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de, bölgeye giderek, çalışmaları takip etti. Yolun trafiğe yeniden açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

KARABAĞLAR'DA SEL SULARI BAHÇE DUVARINI YIKIP EVE DOLDU

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Yunusemre Deresi, üzerinde bulunan köprü ayaklarında biriken sel sularının taşıdığı çöp ve dal parçalarıyla tıkanıp, taştı. Taşan su, Yunus Emre Mahallesi 4153 Sokak'ı adete dereye çevirdi. Sel sularının etkisiyle iki katlı bir evin bahçe duvarı da yıkıldı. Bahçeye ulaşan sel suları, Suriyeli bir ailenin kiracı olarak yaşadığı zemin kattaki eve de doldu. Evdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, 2 yaşındaki bir çocuk ile annesi evde mahsur kaldı. Üst katta yaşayan ev sahibi Abdullah Közenik, daire kapısının camını kırarak anne ve oğlunu kurtardı.

‘GÖĞÜS HİZASINA KADAR SUYLA DOLDU’

Abdullah Közenik, “Saat 04.00 sıralarından beri yağmur devam ediyor. Sabah 07.30- 08.00 gibi evimizin yanından geçen dere taştı. Taşkın suları bahçe duvarını yıkınca da alt katımızı su bastı. İçeresi göğüs hizasına kadar suyla doldu. Alt katta mahsur kalan kiracımın 2 yaşındaki çocuğu çok korkmuştu. Su nedeniyle kapıyı açamıyorlardı. Mecburen daire kapısının camını kırıp, çocuğu kurtardım. Bu sırada elim kesildi. Ardından biraz daha uğraşıp, kapıyı açarak annesini de dışarı çıkardık" dedi.

Hamdi Közenik de "Yunusemre Deresi, üzerinde bulunan köprünün ayakları dar olduğu için sel sularının getirdiği çöp ve dal parçalarıyla tıkanıp, taşıyor. Yerel yönetimlerin çözüm bulmasını istiyorum. Her sene bu böyle. İlla can kaybı mı yaşamamız gerekiyor. Ağabeyim yetişmese belki de kiracısının çocuğu boğulacaktı. Bir an önce bu sıkıntıya çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

ŞEHİTLİK SULAR ALTINDA KALDI

Öte yandan, İzmir'de geceden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağmur nedeniyle Halkapınar İstiklal Şehitliği de sular altında kaldı. Şehitliğin duvarlarını aşan sular yolla birleşti. Şehitlikte geçtiğimiz yıllarda da benzer sorunlar yaşanmıştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, son 11 saatte İzmir'in merkezinde metrekareye 128, Bayraklı'da 115, Balçova'da 99, Menderes'te 87, Bornova'da 71, Buca'da 55, Kemalpaşa'da 49, Karabağlar'da 48 kilogram yağış düştü. İzmir'de bugün kuvvetli yağışın gece yarısı saatlerine kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.

BATI VE DOĞU AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısı ve doğusunun açıklarında bugün fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, rüzgarın bugün Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısı ve doğusunun açıklarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısında çarşamba gece saatlerinde, Doğu Akdeniz’in doğusunun açıklarında ise perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Çarşamba günü sağanak yağış Ege ve Marmara'da etkili olacak.

Perşembe günü ise yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de sağanak yağış etkili olacak.

Cuma günü yağışlar bu kez Kuzey bölüme kayıyor. Samsun başta olmak üzere kıyı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.