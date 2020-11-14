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14.11.2020 - 01:52 |

Son dakika... Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hafta sonu için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Son dakika... Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor

Yurt geneli sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporunda Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğinin bilgisini paylaştı.

Gece ve sabah saatlerinde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. MGM, son hava raporu ile İstanbul hava durumu birçok ilimize ve bölgemize ilişkin son verileri kamuoyuna duyurdu. İşte son durum verileriyle Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneline ilişkin hava durumu raporlarını son dakika olarak paylaştı. Kurum ayrıca, İstanbul hava durumu başta olmak üzere tüm verileri açıkladı.


Son dakika... Meteorolojiden son dakika uyarısı Sağanak yağış geliyor





SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.




Son dakika... Meteorolojiden son dakika uyarısı Sağanak yağış geliyor


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