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03.02.2021 - 02:50 | | AA

Son dakika: Meteoroloji'den turuncu alarm! Şiddetli şekilde geliyor

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için turuncu alarm yayınlandı. Bugün 3 şehirde kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek. Kar yağışının devam ettiği Türkiye'nin doğusunda ise çığ tehlikesi devam ediyor.

Son dakika: Meteoroloji'den turuncu alarm! Şiddetli şekilde geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamaya göre; Manisa, Aydın ve sel felaketi yaşayan İzmir için turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Şiddetli yağış uyarımız doğrultusunda, İzmir’de etkili olan yağışlı sistem il genelinde 40-125 kg/m2 arasında yağış bırakarak, sel ve su baskınları yaşanmasına neden olmuştur. Yağışların İzmir’de ve Aydın’ın kuzeybatı kıyılarında aralıklarla ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul, Bursa ve Yalova çevresinde ise hava parçalı bulutlu olacak, yer yer sağanak yağış etkisini gösterecek.

Öte yandan Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ta turuncu kodlu çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Perşembe günü yağış Ege kıyılarını terk ediyor ve güneş yüzünü yeniden gösteriyor. Ülkenin doğusunda ise Erzurum ve Kars şehirlerimiz dışında kar yağışı beklentisi yok.

Son dakika: Meteorolojiden turuncu alarm Şiddetli şekilde geliyor


TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Son dakika: Meteorolojiden turuncu alarm Şiddetli şekilde geliyor


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