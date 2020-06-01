01.06.2020 - 14:29 |
Son dakika... Metro İstanbul duyurdu: Bazı seferler 16.00'dan sonra kapatılacak
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararıyla Taksim, Şişhane metro durakları ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16.00'dan sonra kapatılacağını duyurdu.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının saat 16.00 itibariyle kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır" ifadesi kullanıldı.
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