Son dakika... Metro İstanbul duyurdu: Bazı seferler 16.00'dan sonra kapatılacak

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının saat 16.00 itibariyle kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır" ifadesi kullanıldı.