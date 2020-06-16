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16.06.2020 - 09:16 | | İHA

Son dakika... Metrobüs durağında şok eden manzara! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımlarıyla birlikte vatandaşların birçoğu işlerine dönerken, sabah saatlerinde metrobüs durağında oluşan sosyal mesafesiz bekleyiş endişe oluşturdu. E-5'teki yoğun trafik ise drone ile havadan görüntülendi.

Son dakika... Metrobüs durağında şok eden manzara! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımları atılmıştı. Atılan adımlardan birisi de toplu taşımadaki yolcu sayıları ile ilgili olmuştu.

Son dakika... Metrobüs durağında şok eden manzara Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Dün açıklanan tablo ile birlikte vaka sayısının arttığı gözlendi. Sabah saatlerinde metrobüs duraklarında vatandaşların sosyal mesafesiz duraktaki bekleyişi işe endişe duyulmasına sebep oldu. E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde ise yoğun araç trafiği oluştu. Oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi.

Son dakika... Metrobüs durağında şok eden manzara Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Şişli'de organize suç örgütü operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Şişli'de bir adrese organize suç örgütüne yönelik operasyonu yaptı.
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