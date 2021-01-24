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24.01.2021 - 10:15 | | DHA

Son dakika... Metrobüste şok görüntü! Ekipler harekete geçti

Gelen son dakika haberine göre; Metrobüste unutulan çanta ekipleri harekete geçirdi. 15 bin lira değerinde bilgisayar bulunan çantayı aldıkları iddia edilen bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 15 Kasım günü Şişli Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi metrobüse binerek Şişli'de bulunan Zincirlikuyu durağında indi. O sırada 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen dizüstü bilgisayarının bulunduğu çantayı metrobüste unuttuğunu fark etti. Çantasını unutan kişi polise başvurdu.

ÇANTANIN ALINMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce çantanın unutulduğu metrobüsü tespit etti. Metrobüsün tespit edilmesinin ardından içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, unutulan çantayı F.K. ve E.U., isimli kişilerin aldığını tespit etti. Görüntülerde F.K. ve E.U.'nun metrobüse bindiği ve arka kısmında doğru ilerledikleri ve F.K'nin koltukta unutulan çantayı aldığı, çantanın içerisini bir süre karıştırdığı ve bulunan eşyaları aldıkları görüldü. Polis ekipleri güvenlik kameralarından tespit ettiği F.K.'yi kayıp çantayla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.K. serbest bırakıldı. Bulunan eşyalar ise sahibine teslim edildi.

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