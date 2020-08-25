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25.08.2020 - 11:28 | | DHA

Son dakika... Metrobüste çıkan yangın söndürüldü!

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Zeytinburnu’nda metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü.

Son dakika... Metrobüste çıkan yangın söndürüldü!
Metrobüs alev alev yandı!
Metrobüs alev alev yandı!
Metrobüs alev alev yandı!
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Zeytinburnu'nda metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda aracı sardı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Son dakika... Metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler aksadı.

Zeytinburnu'ndaki metrobüs yangını nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendiriliyor.

 

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