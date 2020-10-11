11.10.2020 - 17:59 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MGM paylaştı! Salı günü sağanak yağış...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den son dakika paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda, yurdun batı kesimlerinde salı gününden itibaren sağanak yağış beklendiği bildirildi.
MGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Haftalık Hava Durumu (12 - 18 Ekim 2020)
Hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.