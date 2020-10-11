Son dakika... MGM paylaştı! Salı günü sağanak yağış...

MGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Haftalık Hava Durumu (12 - 18 Ekim 2020)

Hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.