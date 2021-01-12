MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika...MHP'den HDP kararı! Yargıtay kapatma davası açmazsa...
ABONE OL
12.01.2021 - 13:41 |

Son dakika...MHP'den HDP kararı! Yargıtay kapatma davası açmazsa...

Gelen bir son dakika haberine göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu’nun 100. Maddesini hatırlatarak, Yargıtay görevini yapmazsa HDP’nin kapatılması için başvuru yapacaklarını açıkladı.

Dün MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken bir açıklama yaptı. HDP’nin kapatılmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevini yapması gerektiğini hatırlatarak gereği yapılmazsa MHP’nin harekete geçeceğini söyledi.

Son dakika...MHPden HDP kararı Yargıtay kapatma davası açmazsa...

MHP’DE SON DURUM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CNN Türk’ten Kıvanç El'e açıklamalarda bulundu.

MHP, 3 bin sayfalık 'Kobani' iddianamesi incelemeye aldı. Daha önce HDP yöneticileri hakkında açılan iddianameler ve verilmiş hükümler incelmeye alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başkanlığında çalışmalar yapılıyor. Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu’nun 100. Maddesini hatırlatarak, “MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’yi kapattırma davasını açmasını beklemektedir. Genel başkanımızın buyurduğu gibi gecikme olursa MHP hazırlıklarını tamamlamıştır. Genel başkanımız talimat verdiği an dava açacaktır” dedi.

MHP önce Yargıtay açıklamalarını bekleyecek bu adım gelmezse HDP’nin kapatılması için Yargıtay'a başvuru yapacak.

HDP’den de açıklama geldi. Bahçeli, "yargı üzerinde baskı kurmaktadır" dedi.

 

Kiraya verdiği otomobili kundaklandı!Mersin’de O.U.'nun, araç kiralama firmasından kiraladığı otomobil, husumetli olduğu kişi tarafından kundaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, motor kısmı yanan araç kullanılmaz hale geldi. Araç kiralama firmasının sahibi Halil Öter, gözaltına alınan kundakçının mahkemece serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İğrenç tacize hapis cezası!

İğrenç tacize hapis cezası!

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Ölüme saniye saniye gidiş! '5 dakikada simsiyah oldu'

Ölüme saniye saniye gidiş! '5 dakikada simsiyah oldu'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet