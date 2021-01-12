Son dakika...MHP'den HDP kararı! Yargıtay kapatma davası açmazsa...

Dün MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken bir açıklama yaptı. HDP’nin kapatılmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevini yapması gerektiğini hatırlatarak gereği yapılmazsa MHP’nin harekete geçeceğini söyledi.

MHP’DE SON DURUM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CNN Türk’ten Kıvanç El'e açıklamalarda bulundu.

MHP, 3 bin sayfalık 'Kobani' iddianamesi incelemeye aldı. Daha önce HDP yöneticileri hakkında açılan iddianameler ve verilmiş hükümler incelmeye alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başkanlığında çalışmalar yapılıyor. Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu’nun 100. Maddesini hatırlatarak, “MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’yi kapattırma davasını açmasını beklemektedir. Genel başkanımızın buyurduğu gibi gecikme olursa MHP hazırlıklarını tamamlamıştır. Genel başkanımız talimat verdiği an dava açacaktır” dedi.

MHP önce Yargıtay açıklamalarını bekleyecek bu adım gelmezse HDP’nin kapatılması için Yargıtay'a başvuru yapacak.

HDP’den de açıklama geldi. Bahçeli, "yargı üzerinde baskı kurmaktadır" dedi.