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04.06.2020 - 22:09 | | AA - DHA

Son dakika... Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır'da gözaltına alınan Farisoğulları ile Güven, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Öte yandan milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, tutuklandı

Son dakika... Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Başsavcılık, Güven ve Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı.

TUTUKLANDILAR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, milletvekillileri düşürülen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan Güven ve Farisoğulları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları tutuklandı


Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Son dakika... Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları tutuklandı


ENİS BERBEROĞLU TUTUKLANDI

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, tutuklandı. 

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Milletvekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu tutuklandı



Enis Berberoğlu, gece saatlerinde polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Polis aracında görüntülenen Berberoğlu'nun polislerle birlikte maske taktığı görüldü. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Berberoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.




Son dakika... Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları tutuklandı




NE OLMUŞTU?

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı 

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.


Son dakika... Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları tutuklandı

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