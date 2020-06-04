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04.06.2020 - 22:09 | | AA - DHA

Son dakika... Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır'da gözaltına alınan Farisoğulları ile Güven, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Son dakika... Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Başsavcılık, Güven ve Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı.

TUTUKLANDILAR

Yakalama kararı doğrultusunda Farisoğulları, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında gözaltına alındı.

Kesinleşen hapis cezasını çekmek üzere çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Güven de Diyarbakır'daki evinde yakalandı.

Farisoğulları ile Güven, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Son dakika... Milletvekilliği düşürülen HDPli Güven ve Farisoğulları tutuklandı




NE OLMUŞTU?

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı 

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.


Son dakika... Milletvekilliği düşürülen HDPli Güven ve Farisoğulları tutuklandı

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