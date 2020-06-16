Son dakika... Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Gelecek yıl da devam edecek

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

(LGS'de alınacak önlemler)

Veliler 22 Haziran günü soru kitapçıklarını okullardan alabilirler. Geçen yıl 3 bin 873 okulda sınav yaptık. Bu sene 5 kart attı 18 bin 139 oldu.

Kendi okullarında sınava girecekler.

Tam gün eğitim yapan okullarımız duruma göre ikili öğretime geçebilir.

Okullarda maske takılacak mı?

Okullar açıldığı zamanki tabloya göre karar verilecek