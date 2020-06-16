16.06.2020 - 12:22 |
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Gelecek yıl da devam edecek
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk, EBA'dan uzaktan eğitimin gelecek yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;
(LGS'de alınacak önlemler)
Veliler 22 Haziran günü soru kitapçıklarını okullardan alabilirler. Geçen yıl 3 bin 873 okulda sınav yaptık. Bu sene 5 kart attı 18 bin 139 oldu.
Kendi okullarında sınava girecekler.
Tam gün eğitim yapan okullarımız duruma göre ikili öğretime geçebilir.
Okullarda maske takılacak mı?
Okullar açıldığı zamanki tabloya göre karar verilecek
Sevecekmiş gibi yanına çağırdığı köpeği çaldıMuğla’nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahallesinde sahibinin evde bulamadığı sevimli köpeğin kendisini kandıran bir kişi tarafından çalındığı ortaya çıktı. Kendisine yoldaş olan köpeğinin çalınması nedeniyle zor günler yaşadığını belirten 61 yaşındaki Ummuhan Değerli, köpeğinin çalınma anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını jandarmaya teslim ederek köpeğinin bulunmasını istedi.