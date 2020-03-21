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21.03.2020 - 14:13 |

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. "Okul tatili uzayacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımızla sürekli hassasiyetle takip ediyoruz. Sonuç ne olursa tam zamanlı bilgi sunarız paylaşırız. Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkındayım. Bunun bir süreci var. Hassasiyetle izliyoruz. Veriler doğrultusunda karar verilecek." dedi.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Son dakika haberi I Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz. Bu hafta itibariyle bir görüşmemiz olacak. Bu görüşme sonrasında toplumu bilgilendirmemiz olacak.

(Eğitim takvimi değişecek mi?)

Koşullar ne olursa olsun MEB olarak her türlü soruna hazırız. Şunun bilinmesini isterim... Bu koşullar ne olursa olsun alternatiflerimiz senaryolarımız hazır. 

Belirli bir sınıf düzeyinin sonunda öğrencimizin nerede olmasını bekliyorsak onu tamamlayana kadar telafi çalışması yapıyoruz.

Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak.

Çocuklarımız velilerimiz strese girmesinler. Uzakta eğitimin içeriğinde sınav konulara ilişkin içeriklerde 23 Mart haftası Türkiye müfredatında ne var ise onun içeriğini alacak çocuklar.

Sınav içeriği yüz yüze öğrendiklerinden olacak.

(Sınavlar ertelenecek mi)

Prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemeyi düşünmüyoruz. Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık. Erteleme gibi bir amacımız yok. 

(Pazartesi günü uzaktan eğitim başlıyor)

Uzaktan eğitim dediğimiz şey televizyon içeriği... İnternet destekli çalışmalarımız da var EBA üzerinden ama o ikinci planımızda. Bu anlamda pazartesi günü bazı küçük sorunlar oluşabilir.

Bu dersler 20'şer dakika. Neden 20 dakika diye soruyorlar.  Evin içinde sınıftaki gibi konsantrasyon açısında doğru değil. Her türlü eksiği gidereceğiz.

(İlkokul öğrencileri evde nasıl vakit geçirmeli?)

Yüzlerce etkinlik örneği verdik, veriyoruz. Her şey ders değil. Çocuk hayata hazırlanmalı. Dersi bir şekilde hallederiz.  Veliler çocuklarını dinlemeli. Çocukları ev hayatının içine sokmalılar.

(Öğrenciler nasıl motive edilmeli?)

Cezalandırma ya da yaptırımla olmaz. Denetim çözüm değil, sorumluluk aşılanmalı. 

(Uzaktan eğitim)

Biz buna tümüyle hazırız. Uzaktan eğitimi uzatmaya da hazırız.

 

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