MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Uzaktan eğitimde erişime aşıldı
ABONE OL
17.02.2021 - 15:39 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Uzaktan eğitimde erişime aşıldı

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere ek kaynaklarla destek olmak amacıyla 4. sınıflara yönelik hazırlanan çalışma fasiküllerinin üçüncü ve dördüncü üniteleri yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ünitelerle ilgili dikkat çeken açıklama yaptı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika olarak duyurduğu haberin detayları...

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Uzaktan eğitimde erişime aşıldı

Dördüncü sınıflar için serinin birinci ve ikinci ünitelerinden oluşan 11 fasikül, daha önce yayımlanmıştı.

Yeni paylaşılan fasiküller 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın üçüncü ve dördüncü ünitelerini kapsıyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din kültürü ve Ahlak bilgisi, Sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli sorular ve etkinlikler içeriyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! 15 ilde öğrencilere dağıtılacak

Fasiküllere http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

Sunulan kaynak çeşitlerini artırdıklarına dikkat çeken Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimize zengin ve eğlenceli, basılı ve dijital onlarca yeni kaynak sağlayarak destek sunmaya gayret ediyoruz." dedi.

Bugün yayımlanan çalışmada 4.sınıf düzeyinde üçüncü ve dördüncü üniteleri kapsayan fasiküllerin paylaşıldığını belirten Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazanım Kavrama Testleri, LGS için Örnek Sorular ve Çalışma soruları, 5,6 ve 7. sınıflar için Beceri Temelli Testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için Tekrar Testleri ilköğretim 2,3,4.sınıflar için çalışma soruları,5,6,7 ve 8.sınıflar için 1,2,3 ve 4. üniteleri kapsayan çalışma fasikülleri gibi pekçok kaynağı daha önce yayımladık. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca fasiküller yayımlamayı sürdüreceğiz. "

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk '20 ilde uygulanacak' deyip duyurdu

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu Uzaktan eğitimde erişime aşıldı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere yüz yüze eğitim ve EBA mesajı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ziya Selçuk açıkladı! MEB'den öğretmenler için yeni uygulama
Antalya'da sazlık alanda yangın paniği!Antalya’da sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bataklık olduğu için sazlıkların bulunduğu alana müdahale edemeyen ekipler, alevlerin seralara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Evde boğazı kesilmiş halde bulundu! 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika! Evde boğazı kesilmiş halde bulundu! 3 kişi gözaltına alındı

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Kontrolden çıkan otomobil uçurumda asılı kaldı

Kontrolden çıkan otomobil uçurumda asılı kaldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet