Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Uzaktan eğitimde erişime aşıldı

Dördüncü sınıflar için serinin birinci ve ikinci ünitelerinden oluşan 11 fasikül, daha önce yayımlanmıştı.



Yeni paylaşılan fasiküller 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın üçüncü ve dördüncü ünitelerini kapsıyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din kültürü ve Ahlak bilgisi, Sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli sorular ve etkinlikler içeriyor.

Fasiküllere http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.



Sunulan kaynak çeşitlerini artırdıklarına dikkat çeken Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimize zengin ve eğlenceli, basılı ve dijital onlarca yeni kaynak sağlayarak destek sunmaya gayret ediyoruz." dedi.



Bugün yayımlanan çalışmada 4.sınıf düzeyinde üçüncü ve dördüncü üniteleri kapsayan fasiküllerin paylaşıldığını belirten Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazanım Kavrama Testleri, LGS için Örnek Sorular ve Çalışma soruları, 5,6 ve 7. sınıflar için Beceri Temelli Testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için Tekrar Testleri ilköğretim 2,3,4.sınıflar için çalışma soruları,5,6,7 ve 8.sınıflar için 1,2,3 ve 4. üniteleri kapsayan çalışma fasikülleri gibi pekçok kaynağı daha önce yayımladık. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca fasiküller yayımlamayı sürdüreceğiz. "