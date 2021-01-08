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08.01.2021 - 10:50 |

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" şeklinde açıklamada bulundu.

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