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23.03.2020 - 09:40 |

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan corona virüs açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi 'Corona virüs' enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir.' ifadeleri yer aldı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan corona virüs açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları şöyle:

Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevkedilmekte ve sağlık muayenesinden geçirilmekte, tüm bu işlemler sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılmaktadır.

Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bu hassas süreçte corona virüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır.

Çocuklar EBA ile ilk derslerini işlediYüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" ilk dersleri başladı.
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