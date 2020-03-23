23.03.2020 - 09:40 |
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan corona virüs açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi 'Corona virüs' enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir.' ifadeleri yer aldı
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları şöyle:
Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevkedilmekte ve sağlık muayenesinden geçirilmekte, tüm bu işlemler sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılmaktadır.
Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.
Bu hassas süreçte corona virüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır.