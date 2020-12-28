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28.12.2020 - 09:36 | | AA/İHA

Son dakika... Minibüs TIR ile çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre, Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hakkari-Yüksekova kara yolunda kaza! Ölü ve yaralılar var
Hakkari-Yüksekova kara yolunda kaza! Ölü ve yaralılar var
Hakkari-Yüksekova kara yolunda kaza! Ölü ve yaralılar var
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Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile TIR, yoğun sisten dolayı çarpıştı.

Son dakika... Minibüs TIR ile çarpıştı Ölü ve yaralılar var

Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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