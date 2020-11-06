MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! MİT ve Ankara Emniyet'ten operasyon! Gözaltılar var
ABONE OL
06.11.2020 - 09:59 |

Son dakika! MİT ve Ankara Emniyet'ten operasyon! Gözaltılar var

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün gaybubet olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! MİT ve Ankara Emniyet'ten operasyon! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla FETÖ mensuplarının saklandığı gaybubet evine düzenlenen operasyonda 3'ü ByLock kullanıcısı 4 şüpheli yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evde gözaltına alınan şüphelilerin örgütün üst düzey emniyet mahrem imamı oldukları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmamak ve fark edilmemek için eve giriş çıkış saatlerini sürekli değiştirdikleri, binaya giriş yapmadan önce bina çevresinde tur attıkları ve evlerin uzun zamandır kullanılmadığı izlenimini vermek için kapılarının dış kısmına eski tarihli faturalar bıraktıkları belirlendi.

Ayrıca, zanlıların pandemi sürecinin zorunluluğu olan maskeyi, kendileri için bir gizlenme aracı olarak kullandıkları ve buna benzer bir dizi önlemler aldıkları ortaya çıktı.

Adreste yapılan aramalarda, 155 avro, 200 dolar, 9 gram altın ve iki çeyrek altın ile çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.

 

    Bolvadin'deki derin yarık ve obruklardan vatandaş tedirginAfyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 yıl önce toprağın göçmesiyle oluşan irili ufaklı obruklar ile fay hattı boyunca oluşan yarıklar, tedirgin ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Vali Yerlikaya paylaştı: İşte koronavirüs denetimlerde son durum

    Son dakika | Vali Yerlikaya paylaştı: İşte koronavirüs denetimlerde son durum

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    Eskişehir flaş koronavirüs gelişmesi duyurdu! Yeni tedbir geldi

    Eskişehir flaş koronavirüs gelişmesi duyurdu! Yeni tedbir geldi

    Sıradaki Haber