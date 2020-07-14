MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Ankara'da sıcak saatler! MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon...
ABONE OL
14.07.2020 - 11:20 | | AA

Son dakika... Ankara'da sıcak saatler! MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon...

Son dakika gelen habere göre; MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda Irak uyruklu 18 şüpheli yakalandı.

Son dakika... Ankara'da sıcak saatler! MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon...

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden son dakika ortak operasyon haberi geldi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin MİT'in desteğiyle yaptıkları çalışma sonucu, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 20 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda, Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Adalet Ağaoğlu hayata gözlerini yumduTürk edebiyatının usta isimlerinden Adalet Ağaoğlu 91 yaşında vefat etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

2 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu

2 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu

Sıradaki Haber