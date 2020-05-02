02.05.2020 - 16:28 | | AA
Son dakika... MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
Gelen son dakika haberine göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla PKK/KCK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Burak Erdamar'ın olay yerinde gözlüğü bulunduİstanbul'da motosiklet kazasında ölen Prof. Dr. Burak Erdamar'ın yaptığı kaza sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bu arada olay yerindeki yeşillik alanda Erdamar'ın kırılan gözlüğünün durması dikkat çekti.