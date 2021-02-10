10.02.2021 - 15:14 | | AA
Son dakika: MİT'ten operasyon! İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi
MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi.
Detaylar birazdan...
Hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendiGüney Afrika’da 29 yaşındaki hukuk öğrencisi Terzel Rasmus kendisinden 51 yaş büyük Wilson Rasmus ile evlendi. 2016 yılında tanışan çift, birbirlerini görür görmez aşık olduklarını ve aralarındaki yaş farkını önemsemeden evlilik kararı aldıklarını söyledi.