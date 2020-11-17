17.11.2020 - 12:32 |
Son dakika... MİT'ten operasyon! İrfan Akcan etkisiz hale getirildi
Son dakika gelen habere göre; MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.
MİT, Irak'ın kuzeyinde operasyon gerçekleştirdi. Son dakika olarak duyurulan haberde, gri kategorideki terörist İrfan Akcan'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Akcan'ın terör örgütü PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu olduğu ifade edildi.
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleriEdirne'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor.