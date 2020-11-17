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17.11.2020 - 12:32 |

Son dakika... MİT'ten operasyon! İrfan Akcan etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen habere göre; MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.

Son dakika... MİT'ten operasyon! İrfan Akcan etkisiz hale getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyinde operasyon gerçekleştirdi. Son dakika olarak duyurulan haberde, gri kategorideki terörist İrfan Akcan'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Akcan'ın terör örgütü PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu olduğu ifade edildi.

Son dakika... MİTten operasyon İrfan Akcan etkisiz hale getirildi

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