01.01.2021 - 11:44 | | AA
Son dakika! MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
MSB'den gelen açıklama şöyle:
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...Çanakkale'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.’ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.