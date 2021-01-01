MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
01.01.2021 - 11:44 | | AA

Son dakika! MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Son dakika! MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklama şöyle:

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...Çanakkale'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.’ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama! 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama! 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır?

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Şişli'de panik anları! Duyan pencereye koştu

Şişli'de panik anları! Duyan pencereye koştu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet